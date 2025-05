Dove guardare la finale di UEFA Conference League tra Betis e Chelsea e tutto quello che c'è da sapere

HQ

La UEFA Conference League è una competizione molto giovane, ma sta guadagnando terreno come campionato continentale per club di terzo livello, consentendo una maggiore diversità di squadre nelle competizioni europee. Tuttavia, alla sua quarta edizione, dà il benvenuto a una squadra spagnola di medie dimensioni che non aveva mai raggiunto una finale europea, il Real Betis, due volte vincitore della Champions League, due volte vincitore dell'Europa League e sei volte vincitore della Premier League, il Chelsea.

Nel frattempo, la finale di Europa League di livello superiore ha visto le due peggiori finaliste nella storia dei campionati UEFA. Il calcio a volte è stravagante. Tuttavia, anche se il Chelsea può sembrare chiaramente favorito, si è comportato in modo simile al Betis: il Chelsea è arrivato quarto con 68 punti in Premier League -assicurandosi un posto per la Champions League il prossimo anno- e il Betis è arrivato sesto con 60 punti, assicurandosi un posto in Europa League il prossimo anno... a meno che non vincano la finale e arrivino in Champions League.

Anche l'ultimo tratto della stagione del Betis è stato spettacolare, con Antony che ha segnato in quasi tutte le partite. Il Betis ha sconfitto la semifinalista Fiorentina, mentre il Chelsea ha eliminato Djurgårdens.

Come guardare la finale di UEFA Conference League

La UEFA Conference League si svolgerà mercoledì 28 maggio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST allo stadio Wrocław di Breslavia, in Polonia.

Questo è un elenco delle emittenti della UEFA Conference League in Europa, ma puoi leggere l'elenco completo in tutto il mondo qui.



Austria: Canal+



Belgio: RTBF, Telenet



Danimarca: Disney+



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: RTL



Grecia: Antenna TV, Cosmote TV



Italia: Cielo



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Norvegia: Viaplay



Polonia: Polsat



Portogallo: Sport TV



Irlanda: Sport di prim'ordine



Spagna: Movistar+



Svezia: Disney+



Regno Unito: TNT Sports



Ricordiamo che in questi quattro anni di storia, nessuna squadra l'ha vinta più di una volta: la Roma nel 2022, il West Ham United nel 2023 e l'Olympiacos nel 2024. Riuscirà il Betis a sorprendere l'Europa conquistando il suo primo titolo intercontinentale?