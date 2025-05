Beyond Vice City: cinque nuove location svelate in GTA VI

HQ

Senza preavviso, Rockstar Games ha rilasciato il secondo trailer di Grand Theft Auto VI , in arrivo il 26 maggio 2026, su PS5 e Xbox Series X/S. Ma questa volta, a differenza del primo trailer (uscito un anno e mezzo fa!) Rockstar ha anche lanciato un nuovo sito Web con tonnellate di nuovi screenshot e dettagli.

Finora non ci sono dettagli sul gameplay di GTA 6, ma molte informazioni sui nuovi personaggi, tra cui i protagonisti Jason e Lucía, e anche personaggi secondari come Brian Heder lo spacciatore, Raúl Bautista il rapinatore di banche o gli influencer Real Dimez. E abbiamo anche molte informazioni su nuove location, oltre a quella ovvia di Vice City.

Proprio come GTA V, la città vera e propria sarà solo una parte (non piccola) della mappa, che includerà molte aree naturali da esplorare nello stato di Leonida, la versione della Florida di Rockstar. Le località più esotiche e belle, come l'arcipelago delle Leonida Keys, pieno di feste in yacht e vita marina (si può anche fare un tuffo), o la foresta del Parco Nazionale del Monte Kalaga, contrasteranno pesantemente con la fatiscente Port Gellhorn (un luogo di vacanza abbandonato) o Ambrosia, lontana dalla costa, con le fabbriche che sporcano i cieli e le bande di motociclisti che dominano le strade vuote.

E la città stessa, Vice, che sostituisce Miami, sarà rivisitata da GTA Vice City del 2003, un gioco che si è svolto negli anni '80. Questa volta è ambientato nel tempo attuale e, secondo Rockstar, "è ancora la capitale del sole e del divertimento d'America". Queste sono le descrizioni ufficiali di Rockstar di tutte e sei le principali località di GTA 6.

Mappa GTA VI: tutte le località confermate da Rockstar

Vice Città

Il glamour, il trambusto e l'avidità dell'America racchiusi in un'unica città. Ogni quartiere ha qualcosa da offrire, dagli hotel color art déco color pastello e le sabbie bianche di Ocean Beach, alle vivaci panaderías di Little Cuba e ai marchi contraffatti del mercato delle pulci di Tisha-Wocka, fino al porto VC, la capitale mondiale delle navi da crociera.

Leonida Keys

La vita in questo arcipelago tropicale non è appariscente, ma è facile. Accendi il tuo ronzio e prendi una sedia a sdraio, ma fai attenzione: sei proprio sulla soglia di alcune delle acque più belle e pericolose di tutta l'America.

Fiumi d'erba

Non si sa mai cosa si nasconde sotto la superficie di questa distesa primordiale. Gli alligatori possono essere l'attrazione più famosa, ma ci sono predatori molto più letali e scoperte più strane tra le mangrovie.

Porto Gellhorn

Motel economici, attrazioni chiuse e centri commerciali vuoti non riporteranno indietro i turisti, ma c'è una nuova economia in questo luogo di vacanza un tempo popolare. È alimentato da liquore di malto, antidolorifici e bevande energetiche per autocarri. Salta su una moto da cross e tieni stretto il portafoglio.

Ambrosia

Nel cuore di Leonida, l'industria americana e i valori della vecchia scuola regnano ancora sovrani, a qualunque costo. La raffineria di zucchero Allied Crystal fornisce i posti di lavoro, mentre la banda di motociclisti locale fornisce quasi tutto il resto.

Monte Kalaga

Un punto di riferimento nazionale contro il confine settentrionale dello stato, il Monte Kalaga offre ottimi percorsi di caccia, pesca e fuoristrada. Nei lussureggianti boschi circostanti, mistici montanari e radicali paranoici vivono lontano dagli occhi indiscreti del governo.

Sei entusiasta di GTA VI? Il gioco verrà lanciato il 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X.