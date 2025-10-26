Bill Nighy torna nel mondo magico come ultima aggiunta al cast di Harry Potter

HQ

C'è una discreta quantità di crossover con la pletora di progetti di Harry Potter in lavorazione in questo momento, poiché l'immenso cast utilizzato negli otto film live-action significa che varie star che hanno già avuto un ruolo nel Wizarding World sono ora incaricate di tornare in ruoli diversi o addirittura uguali.

Recentemente è stato confermato che Warwick Davis sarebbe tornato nei panni del Professor Flitwick per la serie live-action della HBO, e ora abbiamo ulteriori aggiunte al casting da segnalare per l'ultima registrazione audiolibro dei libri di Harry Potter.

Dopo essere apparso nei panni di Rufus Scrimgeour, uno dei Ministers of Magic, nei film live-action, Bill Nighy è pronto a brandire la sua bacchetta ancora una volta come parte del progetto dell'audiolibro, tranne questa volta nel ruolo di Professor Slughorn.

Parlando del suo ritorno inWizarding World, Nighy ha dichiarato: "Sono stato contento di essere stato invitato a interpretare il professore dopo aver già interpretato un Ministro per la Magia. È possibile che io sia l'unico attore che può rivendicare questo risultato? Significa che la mia carriera continua ad avere un significato per le prossime due generazioni. Sono sempre grato quando mi viene chiesto di fare gli accademici non essendo stato ulteriormente istruito io stesso. Spero di essere una parte significativa di qualcosa che farà divertire i bambini in macchina durante i lunghi viaggi all'estero o semplicemente sulla strada per la scuola".

Ma non è tutto, Derry Girls la veterana Saoirse-Monica Jackson darà la voce Professor Trelawney, Ṣọpẹ́ Dìrísù interpreterà Sirius Black e David Holmes (noto per essere stato la controfigura di Daniel Radcliffe nei film) assumerà i doveri di Stan Shunpike, l'autista del Knight Bus.

Alcune altre aggiunte degne di nota includono Anna Maxwell Martin come Rita Skeeter, Mackenzie Crook come Kreacher, Stephen Mangan come Nearly Headless Nick, Tracy-Ann Oberman come Madam Hooch, Millie Gubby come Luna Lovegood, con Jake Sigsworth e Archie Mountain come Neville Longbottom, e infine Jude Farrant e Maximus Evans come Draco Malfoy.

Per quanto riguarda quando arriveranno questi audiolibri, il primo debutterà il 4 novembre e sarà seguito da lanci mensili in seguito.