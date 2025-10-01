Bloober Team non sta lavorando a nessun DLC Cronos: The New Dawn o a un sequel, ma non esclude nulla

HQ

Ora che Cronos: The New Dawn è uscito da un po' di tempo, potreste essere curiosi di sapere cosa c'è in serbo per il titolo survival horror di Bloober Team e se sarà l'inizio di un franchise o se rimarrà uno sforzo singolo e scollegato.

Durante una telefonata con gli investitori, come riportato da Polish Stockwatch, è stata posta allo sviluppatore la domanda su cosa ci sarà dopo Cronos: The New Dawn, a cui il "management" ha risposto con una dichiarazione molto interessante.

Per cominciare, confermano che nessun DLC o sequel è in fase di sviluppo attivo, il che significa che non dovremmo aspettarci nulla da questo fronte in tempi brevi, ma poi aggiungono che non escludono di fare qualcosa di simile in futuro.

"Al momento, a parte gli aggiornamenti di marketing, l'azienda non sta lavorando attivamente allo sviluppo (né un sequel né un DLC), ma non lo escludiamo in futuro e stiamo sicuramente pensando di sviluppare questa IP".

Quindi c'è speranza! Ti piacerebbe un DLC o un sequel di Cronos: The New Dawn ? Se non hai ancora giocato al gioco, non perderti la nostra brillante recensione del titolo.