Bloodstained: The Scarlet Engagement sembra che stia arrivando anche su Switch

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Cinque anni fa, lo sviluppatore ArtPlay e l'editore 505 Games annunciarono che un sequel di Bloodstained: Ritual of the Night, un successore spirituale della serie Castlevania, era in lavorazione. Durante il cosiddetto "non-E3" (Summer Game Fest e altri) nel giugno 2025, il gioco è stato presentato per la prima volta con il titolo Bloodstained: The Scarlet Engagement.

Fu annunciato in quel periodo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, mentre le piattaforme Nintendo furono escluse. Tuttavia, My Nintendo News ora sottolinea che uno dei dipendenti dell'editore ha rivelato tramite LinkedIn che il gioco arriverà anche su Switch, senza alcun riferimento a Switch 2. Solo una riga più in basso, però, si afferma che c'è anche un gioco "Non annunciato" in lavorazione che uscirà per Switch 2 nel 2026, che potrebbe benissimo essere il sequel di Bloodstained.

Proprio il mese scorso è stato annunciato che il veterano di Konami Shutaro Iida, che lavorava in ArtPlay su Bloodstained: The Scarlet Engagement, purtroppo è morto a causa di un cancro. Questa sarà quindi la sua ultima partita, anche se non l'ha mai vista completata personalmente.