Borderlands 4 ha un bell'aspetto su Switch 2, dice Gearbox, ed è stato più facile da sviluppare

HQ

Borderlands 4 sarà una delle prime nuove uscite multipiattaforma a essere lanciata su Nintendo Switch 2. Anche se non sarà disponibile il 12 settembre, quando verranno lanciate le altre versioni, Gearbox è fiducioso che sarà una versione davvero forte del gioco. Secondo Chris Brock, produttore esecutivo, Switch 2 "è abbastanza potente da sviluppare Borderlands 4 e avere un bell'aspetto".

Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Brock nel nostro evento di anteprima hands-on a Monaco di Baviera, ed eravamo naturalmente molto curiosi della versione Switch 2. Borderlands è uno dei rari franchise multipiattaforma AAA che può essere giocato nella sua interezza sul primo Switch, dal primo Borderlands a Borderlands 3, incluso The Pre-Sequel e lo spin-off di Telltale. Borderlands 4, come previsto, sarà un'esclusiva di Switch 2, quindi ci siamo chiesti se il più moderno Switch 2 fosse più facile da lavorare rispetto allo Switch originale (un hardware del 2017, non dimentichiamolo).

«Sì. Lo Switch 2 è stata una piattaforma più facile da sviluppare rispetto allo Switch 1. Questo non vuol dire che lo Switch 1 sia stato molto difficile da sviluppare, ma lo Switch 2 è stato un po' più simile a quello su cui siamo abituati a sviluppare. Mi limiterò a questo."

Abbiamo insistito un po' di più per sapere come considerano Switch 2 rispetto a PS5, Xbox Series X e PS4. "È difficile dirlo con certezza. È abbastanza potente da sviluppare Borderlands 4 e avere un bell'aspetto. Non posso darvi ulteriori dettagli".

Era chiaro che in quel momento non potevano dire molto su Switch 2 (l'intervista è stata fatta a metà maggio, settimane prima del lancio della console), quindi ci siamo spostati su altri argomenti, come le innovazioni del gameplay o i cambiamenti nella storia e nell'umorismo. Puoi leggere di più su Borderlands 4 nella nostra anteprima completa di Borderlands 4 qui, incluso il nuovo gameplay dalle prime fasi della storia e l'esplorazione di quello che chiamano "mondo senza soluzione di continuità".