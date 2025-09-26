Borderlands 4 ora ha finalmente un cursore del campo visivo su PS5 e Xbox Series X/S

HQ

L'ultimo aggiornamento di Gearbox per Borderlands 4 è arrivato e per i giocatori su PS5 e Xbox Series X/S è senza dubbio uno a cui prestare attenzione. Diciamo questo perché è stato aggiunto un cursore del campo visivo per il gioco su console, che dovrebbe rendere il gioco del titolo un po' più semplice, e per coloro che soffrono di cinetosi nei giochi, anche un po' meno scomodo.

Questo aggiornamento è piuttosto ricco, in quanto introduce anche una serie di altre modifiche tecniche e prestazionali, il tutto prima di introdurre una serie di correzioni per i vari Vault Hunters e l'equipaggiamento, il che significa che alcune delle build che avevi in mente potrebbero ora funzionare come previsto.

L'aggiornamento è piuttosto lungo, quindi assicurati di andare qui per leggerlo per intero, e per ulteriori letture su Borderlands 4, non perdere la nostra recensione e la nostra pratica guida per sbloccare Ultimate Vault Hunter 1-5.