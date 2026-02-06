Borderlands 4 per presentare il suo primo Story Pack a marzo

HQ

Recentemente, Gearbox ha condiviso molte informazioni su cosa aspettarsi da Borderlands 4 nel 2026, ma in queste informazioni lo sviluppatore ha deciso di evitare di fissare date precise per gran parte dei contenuti previsti. Ora ha fatto il passo successivo nel anticipare quando arriverà il primo Story Pack nel looter-shooter.

Conosciuto come Mad Ellie e la Volta dei Dannati, questo sarà il pacchetto che aggiungerà il primo personaggio giocabile post-lancio, il Vault Hunter noto come C4SH. Questo si aggiunge a nuove missioni della storia, una nuova area sulla mappa, missioni secondarie aggiuntive, nuovo equipaggiamento leggendario e cosmetici extra.

Curiosamente, Gearbox non è ancora pronto a condividere la data precisa per l'arrivo di questo Story Pack, dato che tutto ciò che sappiamo è che sarà lanciato a marzo. Comunque, dai un'occhiata al teaser per assaggiare ciò che ti aspetta, e non dimenticare di leggere del destino della versione Nintendo Switch 2 del gioco...