Borderlands in Rainbow Six: Mozzie come psicopatico e QI come Lilith

Di recente, abbiamo riportato la notizia che Borderlands si sarebbe incrociato con Rainbow Six: Siege in una collaborazione che avrebbe visto alcuni Borderlands cosmetici in arrivo sullo sparatutto tattico. Ora sappiamo cosa comporta questa collaborazione, poiché gli elementi che costituisce sono stati rivelati.

In totale, ci sono due skin impostate per essere messe in primo piano e la prima è una skin Psycho per Mozzie. Questo pacchetto include il copricapo Meat-Seeking Missile, l'uniforme e il ritratto Operator, una skin per armi Salt in the Wound per Commando 9, il ciondolo Shining Emblem e lo sfondo The Ecstasy of Loot.

Il secondo è una skin Lilith per IQ. Ciò include il ciondolo Firehawk, il copricapo Vermillion Bucks, l'uniforme e il ritratto Operator, la skin dell'arma Phasewalk Special per 552 Commando e lo sfondo Chosen One's Arrival.

Entrambe le skin possono essere acquistate oggi come parte del Borderlands Bundle per 4.080 R6 Credits, o separatamente per 2.160 R6 Credits ciascuna.