Puoi creare un boss per Mega Man Dual Override

Mega Man compie 40 anni nel 2027 e, come abbiamo riportato durante la notte, Capcom sta festeggiando nel modo migliore possibile: con una nuova avventura platform bidimensionale per il classico Blue Bomber, completa di un design rinnovato.

Per coinvolgere la community in questi festeggiamenti, Capcom ha ora annunciato il lancio di un concorso per creare il miglior Robot Master (un boss) per Mega Man Dual Override. Scrivono:

"Questo mese, Capcom ospiterà un concorso speciale di design dei boss per Mega Man: Dual Override, dove i fan avranno la possibilità di aiutare Dr. Wily a creare un nuovissimo Robot Master da far apparire nel gioco. Per maggiori dettagli su come partecipare, visita il sito ufficiale del concorso... "

E la situazione migliora ancora, perché presto ci sarà un notevole sconto sul rinomato Megaman 11 del 2018, che sarà disponibile a meno dell'equivalente di £4,5 / €5 su PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store e Steam. Capcom non ha specificato una data per l'inizio dello sconto, ma afferma che sarà nei "prossimi giorni".

Abbiamo anche incluso alcune nuove immagini qui sotto, ma ora ci chiediamo: quale sarebbe il tema di un Robot Master progettato da te?