Brad Pitt si allontana dai riflettori per diventare un fixer di Hollywood in The Adventures of Cliff Booth

Il 2026 sarà l'anno in cui Brad Pitt tornerà in uno dei suoi ruoli moderni più famosi, il personaggio vincitore dell'Oscar di Cliff Booth in Once Upon a Time in Hollywood. Questo avverrà sotto forma di un film successivo in arrivo su Netflix chiamato The Adventures of Cliff Booth, che, pur non essendo diretto da Quentin Tarantino, è scolpito da una sceneggiatura scritta dal celebre regista.

Non è ancora stata data una data precisa per la prima uscita del progetto, ma Entertainment Tonight ha potuto condividere il primo trailer di The Adventures of Cliff Booth per dare un assaggio di ciò che offrirà e di come il personaggio di Pitt collaborerà con Elizabeth Debicki nel suo nuovo ruolo di fixer per alcuni dei più esperti di Hollywood. Per quanto riguarda le altre star coinvolte nella serie, ci sono alcuni nomi importanti, tra cui Yahya Abdul-Mateen II (non così Wonder Man, per quanto brillante e meta possa essere...), Carla Gugino, Timothy Olyphant, Holt McCallany, Scott Caan, Peter Weller e altri.

Ci aspettiamo che il film arrivi su Netflix nel 2026, quindi restate sintonizzati per un altro aggiornamento che blocca la prima, e per il resto date un'occhiata al trailer qui sotto.