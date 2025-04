Braking Point di F1 diventerà mai una rubrica annuale? Codemasters: "Non è qualcosa che vogliamo perseguire a questo punto"

HQ

A maggio verrà lanciato l'ennesimo capitolo della serie F1 di Codemasters. Si tratta di una puntata dispari considerata come F1 25 e questo significa che i fan possono aspettarsi un nuovo capitolo della popolare serie Braking Point. Abbiamo avuto modo di raccontarvi un po' del motivo per cui Braking Point 3, come è noto, sembra essere così eccitante, in un'anteprima dedicata. Ma di recente abbiamo anche avuto la possibilità di sederci con il direttore creativo Gavin Cooper e il direttore creativo senior Lee Mather per saperne di più su questo capitolo della storia.

Alla domanda se possiamo mai aspettarci che Braking Point diventi una parte annuale della serie di F1, Cooper ci ha detto:

"Non è qualcosa che vogliamo perseguire a questo punto. Penso che siamo abbastanza contenti del ciclo di due anni. Ci sono molti vantaggi in questo.

"Il modo in cui lavoriamo dietro le quinte è così grande che ci vuole per fare un punto di rottura. Abbiamo iniziato questo capitolo di Breaking Point letteralmente subito dopo l'uscita del Capitolo 2 nel 2023, e quindi avere una narrazione che potenzialmente si sovrappone al nostro lavoro su un capitolo principale, come lo chiameresti tu, ha il potenziale per limitare il tipo di storie che possiamo fare perché abbiamo bisogno di sapere dove sta andando una storia per essere in grado di allineare bene le cose da un prodotto all'altro. Ma penso anche che una delle cose belle della struttura che abbiamo è che significa che all'interno di un capitolo di Breaking Point, possiamo effettivamente esplorare un paio di stagioni di contenuti. Possiamo raccontare una storia per un periodo di tempo più lungo nella vita dei personaggi, e questo è qualcosa che ha funzionato abbastanza bene anche per noi.

"Penso che al momento siamo abbastanza soddisfatti, ma andando avanti, ci sono molte cose che vorremmo perseguire con la narrativa. Quali storie possiamo raccontare in futuro? Come possiamo dirglielo? Questo è sicuramente qualcosa che penso continueremo a cercare di evolvere nel tempo. Chissà? Vedremo cosa succederà dopo questo".

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto con i sottotitoli localizzati, dove discutiamo anche delle star di copertina e di chi i ragazzi pensano che vincerà la stagione di Formula 1 di quest'anno.