Bronny e LeBron James danno il primo assist da figlio a padre nella storia della NBA
I Los Angeles Lakers hanno sconfitto i Golden State Warriors 119-103 nella loro antepenultima partita della stagione regolare, con poco in gioco dato che entrambi hanno conquistato un posto nei play-off (i Warriors hanno conquistato l'ultimo posto come decimo nella Western Conference, ma i Lakers potrebbero comunque finire terzi - o addirittura quinti - nella West, con Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs al primo e secondo posto).
Senza Luka Doncic, assente per un lungo periodo a causa di un infortunio, LeBron James è tornato e l'allenatore JJ Reddick ha schierato suo figlio Bronny James, che di solito gioca nella G-League. Mentre LeBron e Bronny avevano già fatto la storia come primo padre e figlio a giocare nella stessa squadra in NBA, la partita di giovedì è stata notevole perché quando Bronny ha assistito LeBron, è diventata la prima assistenza figlio a padre nella storia della NBA.
Il primo assist padre-figlio è già avvenuto il mese scorso, in una partita contro i Brooklyn Nets. Bronny ha segnato 10 punti e fornito 3 assist, mentre LeBron ha realizzato 26 punti e 11 assist.
I Los Angeles Lakers hanno solo due partite ancora nella stagione regolare, contro i Phoenix Suns stasera e contro gli Utah Jazz domenica.