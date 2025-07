Bryan Mbeumo si unisce al Manchester United per 71 milioni di sterline, "il club dei miei sogni"

HQ

Il Manchester United ha davanti a sé una stagione importante: la prossima stagione ha bisogno di migliorare drasticamente le proprie prestazioni sportive, reduce dal peggior anno di sempre in Premier League, se il club vuole realizzare le proprie aspirazioni a lungo termine. Marcus Rashford, in prestito al Barcellona, non è nei piani di Ruben Amorim, ma Bryan Mbeumo lo è, e hanno speso 71 milioni di sterline (compresi gli add-on) per il giocatore francese (81 milioni di euro).

L'ingaggio dell'ala destra del Brentford è stato appena annunciato, poco dopo che il Liverpool ha annunciato un attaccante altrettanto costoso, Hugo Ekitike. Mbeumo diventa il settimo giocatore più costoso mai acquistato dal Manchester United (il record è Paul Pogba, acquistato nel 2016 per 105 milioni di euro).

Bryan Mbeumo, 25 anni, ha debuttato con il Troyes, prima di entrare in Premier League nel 2019. La scorsa stagione ha aiutato la squadra londinese a finire decima in Premier League, segnando 20 gol, il quarto giocatore con più gol in campionato dietro Salah (29), Isak (23) e Haaland (22). Il Tottenham aveva mostrato interesse per Mbeumo, ma il francese ha chiesto al Brentford di aspettare il Manchester United: si dichiara tifoso dei Red Devils fin da bambino.

"Non appena ho saputo che c'era la possibilità di unirmi al Manchester United, ho dovuto cogliere l'occasione per firmare per il club dei miei sogni, la squadra di cui ho indossato la maglia crescendo", ha detto. Mbeumo si unisce per cinque anni e diventa il secondo rinforzo dell'estate, dopo Matheus Cunha, acquistato da 74,20 milioni di euro.