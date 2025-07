Chi è Hugo Ekitike, il nuovo attaccante del Liverpool da 79 milioni di sterline

HQ

Il Liverpool si sta avvicinando al quarto acquisto dell'estate. Dopo aver vinto la Premier League, i Reds sono impegnati in una spesa sfrenata che raggiungerà i 250 milioni di sterline (288 milioni di euro) una volta completata la firma di Hugo Ekitike. Questo 23enne attaccante francese arriverà dall'Eintracht Francoforte con un accordo del valore di 79 milioni di sterline, 69 milioni di sterline di base e 10 milioni di sterline di add-on.

Come riporta la BBC, Hugo Ekitike arriverà nel Regno Unito martedì e sarà annunciato questa settimana come nuovo giocatore del Liverpool. Ekitike, che ha iniziato la sua carriera professionistica al Reims, ha giocato anche per il Paris Saint-Germain ed è stato convocato per le squadre francesi U20 e U21. La scorsa stagione in Bundesliga ha segnato 15 gol in 33 presenze, 22 gol in tutta la stagione, aiutando la loro squadra a finire terza. Buoni numeri che hanno attirato il Liverpool, che ingaggierà il giovane giocatore per i prossimi sei anni.

Non sarà l'acquisto più costoso per il Liverpool, poiché i rossi hanno anche ingaggiato Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per 116 milioni di sterline.

Sei nuovi giocatori si uniranno al Liverpool il prossimo anno: Wirtz, Jeremie Frimpong anche lui dal Leverkusen, Milos Kerkez dal Bournemouth, Giorgi Mamardashvili dal Valencia, Armin Pecsi dalla Puskas Akademia e Freddie Woodman a parametro zero, precedentemente dal Preston North End.