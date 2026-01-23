Bubsy 4D verrà lanciato su PC e console a maggio

HQ

Quando è stato rivelato al mondo nel pre-show Gamescom Opening Night Live nell'agosto 2025, Atari e lo sviluppatore Fabraz si sono trovati davvero sotto i riflettori mentre i fan entusiasti erano entusiasti del ritorno di Bubsy sotto forma di un nuovo e numerato capitolo noto come Bubsy 4D.

Durante la mostra in Germania, abbiamo potuto provare direttamente il gioco e siamo rimasti piacevolmente sorpresi da ciò che abbiamo vissuto. Tornando al presente, non passerà molto tempo prima che tutti possano giocare a questo platformer fluido e speedrunable, dato che la data di uscita è stata rivelata e il gioco arriverà già a maggio.

In uscita su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 e Switch 2, Bubsy 4D sarà ufficialmente disponibile il 22 maggio. Con questo in mente, è stato condiviso un nuovo trailer che potete vedere qui sotto, ed è stato confermato che i preordini sono aperti per l'edizione fisica che arriverà per le edizioni Switch e che offrirà una cartuccia di gioco, una scatola esterna infilabile, manuale utente, poster e artbook, tutti a $39,99 su Switch 1 e $49,99 su Switch 2. Se vuoi solo un gioco digitale su una qualsiasi delle piattaforme totali, il prezzo è fissato a un prezzo molto accessibile di 19,99 dollari.

In modo molto Bubsy, il personaggio titolare ha rilasciato una citazione su questo annuncio che spiega: "Preparatevi al ritorno che non avreste mai previsto arrivare. Non è un segreto che abbia un curriculum discutibile, ma Atari e Fabraz sono determinati a darmi il gioco che ho sempre meritato. Questa volta, ho gli artigli fuori e sono pronto a mettermi in mostra."

Sei entusiasta di giocare Bubsy 4D ?