Bungie è alla ricerca di candidati per il prossimo playtest di Marathon

C'è un mondo in cui stiamo giocando Marathon da qualche settimana, un mondo in cui il gioco non è stato ritardato dalla sua data di lancio di fine settembre. Tuttavia, questo non è quel mondo, e ora ci accontentiamo delle dichiarazioni che affermano che il gioco verrà lanciato entro la fine di questo anno fiscale.

Sebbene non ci sia stata alcuna conferma diretta di ciò da Bungie, i segnali continuano a suggerire che sarà così, in particolare l'ultimo che promette una nuova ondata di playtest tecnici chiusi per i fan.

Bungie ha annunciato i playtest in un post sul blog, in cui chiede ai fan interessati di iscriversi e di giocare e condividere i loro pensieri sul gioco con il team di sviluppo tra il 22 e il 28 ottobre.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, ci è stato detto: "Questo è un checkpoint importante per noi mentre testiamo i nostri miglioramenti dall'Alpha, tra cui tre mappe, cinque proiettili per i corridori, chat prossimista, ritmo di combattimento risintonizzato, coda in solitaria, narrazione ambientale più profonda e altro ancora. Detto questo, la build del test tecnico è un work in progress e includerà solo una parte di ciò che è previsto per la versione completa di Marathon, incentrata sull'esperienza iniziale del giocatore.

Il playtest si svolgerà in Nord America e in Europa e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Chiunque sia interessato deve registrarsi per il test prima del 16 ottobre e poi firmare l'NDA, il che significa che non vedrai le opinioni della community insinuarsi per questo periodo di test.

Tuttavia, la buona notizia è che Bungie promette un aggiornamento su Marathon dopo la conclusione di questo test, aggiungendo: "Condivideremo un aggiornamento pubblico sullo sviluppo di Marathon nei prossimi mesi dopo il test tecnico chiuso!"

Sei ancora entusiasta per Marathon ?