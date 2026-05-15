Bungie sta esplorando di portare un maggiore focus sul PvE su Marathon

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Con la seconda stagione di Marathon prevista per iniziare tra qualche settimana all'inizio di giugno, Bungie ha iniziato a guardare al futuro dello sparatutto estrattivo, proponendo idee e aspettative su ciò che lo sviluppatore di Destiny 2 ha in serbo per il gioco. Per farla breve, sembra esserci una tendenza a rendere il gioco meno impegnativo e a dare ancora più importanza alla costruzione di esperienze PvE, il che sicuramente non è un buon segno per il Destiny 2, che lotta e piuttosto senza direzione...

In un lungo articolo su X, Bungie osserva che vuole rendere "il gioco meno grindy, più gratificante", il tutto cercando di migliorare e migliorare l'interfaccia utente/UX, il matchmaking, il meta di endgame e l'esperienza in solitaria/duo. Si prevede un inserimento più fluido e si prevede di aggiungere ulteriori "contenuti divertenti e sconcertanti" che comprendano nuovi gusci di Runner, zone aggiornate e nuove, nuovi nemici e armi e bottino aggiuntivi da cercare. Oltre a questo, aspettati una progressione migliore, una gamma più ampia di modalità che possono adattarsi sia a "sudare a fondo che rilassarti e rilassarti", il tutto mentre "esplori più esperienze PVP, PVE e PCP-lite" e sperimenti ulteriormente con le "code sperimentali".

L'articolo spiega anche alcuni dei punti dolenti con cui Bungie ha notato difficoltà nei suoi fan, incluso il fatto che il gioco è "travolgente da imparare" e necessita di essere un po' semplificato per sembrare meno "un'esperienza travolgente". Allo stesso modo, lo sviluppatore sa che il gioco non è facile da godere se non hai una "squadra costante, o non sono super abili." A tal fine, si sta ancora sperimentando con la configurazione finale e, come detto sopra, esplorando modi per aggiungere gameplay senza doverti preoccupare del gioco.

Per quanto riguarda l'elemento PvE che Bungie continua a affrontare, ci viene detto che inizierà il suo percorso nella seconda stagione, dove potremo aspettarci due modalità sperimentali, una all'inizio della stagione e l'altra nella seconda metà. Per quanto riguarda cosa aspettarsi, Bungie osserva: "La modalità sperimentale all'inizio della stagione si concentrerà maggiormente sul PVE, ma con un tocco leggero di PVP. La seconda modalità sperimentale sarà solo per il PVE, focalizzata sulle squadre che devono completare obiettivi insieme e fare progressi tra le partite."

Infine, Bungie espone alcuni obiettivi generali per il gioco nei mesi e forse anche negli anni a venire, spiegando che nella Stagione 3 dovremmo aspettarci "molte (e intendo molte) revisioni alla nostra esperienza iniziale, inclusi grandi aggiornamenti a Perimeter, insieme a un nuovo guscio di Runner e contenuti aggiuntivi (senza spoiler)." La Stagione 4 si concentrerà poi su "introdurre più profondità nel ciclo di estrazione esistente." Infine, La quinta stagione parlerà di "unire l'intero ecosistema del gioco (PV(P)VE) ed evolvere il nostro strano mondo di fantascienza in modi nuovi."

Sembra proprio che la visione per Marathon sia in qualche modo emulare un altro gioco di fantascienza convenientemente creato anch'esso da Bungie...