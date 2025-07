Burlone condannato al carcere per aver interrotto una tappa del Tour de France e aver aggredito un agente di polizia

HQ

Un uomo di 30 anni è stato condannato a otto mesi di carcere (sospeso) per aver interrotto una tappa del Tour de France. Il burlone, che indossava un casco nero e una maglia del team Decathlon-AG2R La Mondiale, è entrato con la sua bici vicino al traguardo della tappa 17 a Valence mercoledì scorso (vinta da Jonathan Milan). Due agenti di polizia hanno cercato di fermarlo. Il secondo è riuscito a fermarlo ed entrambi gli uomini sono caduti a terra.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima dello sprint finale, quindi non ha influito su nessun corridore. L'intento del burlone, secondo L'Equipe (via AS) era che un amico lo filmasse per diventare virale.

È stato condannato per "essere entrato in un'area di competizione sportiva e aver interrotto la competizione, rifiutandosi di conformarsi e aggredendo una persona in una posizione di autorità pubblica".

Secondo l'AFP, quest'uomo era già stato condannato tre volte. Gli è stata inflitta una pena detentiva sospesa di otto mesi (il che significa che non andrà in prigione a meno che non commetta un'altra infrazione in quegli otto mesi), un divieto di entrare in qualsiasi impianto sportivo per cinque anni e una multa di 500 euro di danni all'agente di polizia che è caduto mentre tentava di fermarlo.