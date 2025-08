Calciatore israeliano respinto dal club tedesco dopo i tweet a sostegno del genocidio di Gaza

HQ

Shon Weissman, calciatore israeliano attualmente di proprietà del Granada, club di seconda divisione spagnola, doveva essere ceduto in prestito al Fortuna Düsseldorf, un club tedesco di seconda divisione. Tuttavia, all'ultimo minuto, il club ha deciso di non ingaggiarlo, dopo il contraccolpo dei propri tifosi. Nell'ottobre 2023, Weissman aveva pubblicato su Twitter messaggi a sostegno della guerra a Gaza.

Tra i suoi post, ha detto che "Qual è la ragione logica per cui 200 tonnellate di bombe non sono già state sganciate su Gaza" e "Perché non vengono sparate alla testa?" commentando la foto di due prigionieri palestinesi. In seguito ha cancellato quei tweet. Ha anche messo mi piace ai post che sostengono lo sterminio totale di Gaza e un altro post che dice che non ci sono innocenti a Gaza. Questo gli fece essere denunciato dalla comunità palestinese di Granada per incitamento alla violenza, finì in panchina e poco dopo fu prestato alla Salernitana.

Il Granada, ancora proprietario del giocatore, anche se non gioca per loro da gennaio 2024, intendeva venderlo al Fortuna Düsseldorf. Tuttavia, quando i tifosi tedeschi sono venuti a conoscenza dei suoi tweet, il contraccolpo è stato così immenso, inclusa una petizione change.org, che il club "ha finalmente deciso di astenersi dal firmarlo".

Ora il Granada dovrà trovare un club disposto a ingaggiare il giocatore, che si è difeso sul social network: "Non mi permetterò di essere dipinto come qualcuno che ha promosso l'odio mettendo mi piace tre volte e facendo un commento che è stato immediatamente cancellato. Pur accettando tutte le critiche, mi addolora che l'intero contesto non sia stato considerato. In un momento di dolore nazionale e personale, rimango impegnato nei valori dell'umanità, dello sport e del rispetto reciproco. Alla fine della giornata, una persona starà sempre dalla parte del proprio paese, qualunque cosa accada", ha postato (via RTVE).