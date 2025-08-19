Call of Duty: Black Ops 7 conferma il lancio di novembre e la campagna cooperativa

HQ

Voci sulla missione finale della storia e

La data di uscita ha sicuramente rovinato alcune delle sorprese che Raven, Treyarch e la troupe si stavano preparando a rivelare alla Gamescom Opening Night Live, ma è bello avere qualche dettaglio in più.

Il primo trailer di gioco di Call of Duty: Black Ops 7 non solo conferma che la storia avrà un po' di cose horror serie. Svela anche che saremo in grado di giocare la campagna da soli o con un massimo di tre amici. Ciò significa che è stato implementato un sistema di progressione globale in tutto il gioco, quindi tutto ciò che fai in single-player, multiplayer e Zombi ti darà punti esperienza, nuove armi, accessori e altro ancora.

Hanno anche condiviso alcune informazioni sulla parte finale della campagna, poiché ci è stato detto che l'intero mondo di Avalon si aprirà e ci permetterà di esplorare liberamente mentre affrontiamo incarichi impegnativi.

La rivelazione di stasera si è concentrata sulla campagna, ma almeno sappiamo che i fan del multiplayer possono aspettarsi sedici mappe 6v6 e due mappe 20v20 al lancio, un sistema di omnimovimento migliorato (tra cui il salto sui muri e un tiro da combattimento), una nuova modalità chiamata Schermaglia e la possibilità di aggiornare le serie di punti, l'equipaggiamento e i potenziamenti sul campo. Impareremo molto di più su questi Zombies e Dead Ops Arcade a Call of Duty: NEXT il 30 settembre. Bel tempismo, dato che la prima beta del gioco inizierà il 2 ottobre.

Call of Duty: Black Ops 7 verrà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series il 14 novembre e sarà come sempre disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass fin dall'inizio.