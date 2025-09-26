Campionati del Mondo su strada UCI: orari e come seguire le gare su strada Elite Uomini e Donne

HQ

I Campionati del Mondo UCI su strada 2025 si chiuderanno questo fine settimana a Kigali, capitale del Ruanda, con il più grande evento della competizione: la gara su strada Elite per uomini e donne. Le donne saranno prime sabato, con una gara di 164,6 km, facendo 11 giri su un circuito collinare e urbano.

Gli uomini andranno domenica, con 267,5 km, 15 giri intorno al circuito. Tadej Pogačar ha vinto l'anno scorso ed è ancora una volta il favorito quest'anno, dopo aver dominato il Tour de France. Remco Evenepoel ha già vinto l'oro nella cronometro e sembra l'altro contendente più probabile per la gara...

Date e orari per donne e uomini Elite Road Race



Women Elite Road Race: sabato 27 settembre: 11:05 -15:45 (CEST), un'ora in meno nel Regno Unito



Gara su strada Elite Uomini: domenica 28 settembre: 8:45 -15:45 (CEST), un'ora in meno nel Regno Unito



Come guardare i Campionati del Mondo UCI su strada

In Europa, gli abbonati con un abbonamento HBO Max potranno guardarlo in diretta con il pacchetto sportivo (5 euro). Per la maggior parte dell'Europa, HBO Max o EuroSport sono l'opzione migliore. Nel Regno Unito, i fan dovranno guardarlo su TNT Sports tramite Discovery+.

Tuttavia, anche altri canali pubblici o in chiaro lo trasmetteranno in alcuni paesi, attraverso la TV normale o le loro piattaforme digitali. Ecco un elenco di canali in cui puoi guardare i Campionati del mondo su strada:



Regno Unito: BBC (anche Red Button e iPlayer)



Francia: France TV



Spagna: TVE



Italia: RAI



Belgio: VRT



Norvegia: TV2



Danimarca: TV2



Paesi Bassi: NOS

