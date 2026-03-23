Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026: record mondiali e tabella medagglie
Tre record sono stati stabiliti ai Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026 nel fine settimana.
I Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026 si sono svolti nel fine settimana a Kuyavian-Pomeranian, Polonia, solo un anno dopo i Campionati di Nanchino, Cina, che erano stati posticipati dal 2020 a causa del Covid. Normalmente, questi campionati di atletica indoor si tengono ogni due anni, alternandosi con la competizione all'aperto, che si è tenuta a Tokyo lo scorso anno e si terrà prossimamente a Pechino, a settembre 2027.
674 atleti provenienti da 118 federazioni hanno partecipato a 26 gare di atletica leggera, che si sono concluse domenica 22 marzo con due record di campionato (Keely Hodgkinson con 1:55.30 negli 800m, solo dietro il suo record mondiale stabilito il mese scorso; e Team USA con 3:01.52 nei 4x400m) e un record mondiale pareggiato da Devynne Charlton, 7.65 nei 60m ostacoli.
Classifica medaglie dei Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026
- Stati Uniti: 5 oro, 7 argenti, 6 bronzo, 17 complessivi
- Gran Bretagna: 4G, 4 complessivi
- Italia: 3G, 2S, 5 complessivi
- Portogallo: 2G, 1S, 3 complessivi
- Ucraina: 2G, 1S, 3 complessivi
- Spagna: 1G, 2S, 2B, 5 complessivi
- Paesi Bassi: 1G, 2S, 1B, 4
- Belgio: 1G, 2S, 3 complessivi
- Polonia: 1 gol, 1 gol, 2 gol, 4 complessivi
- Svizzera: 1G, 1S, 1B, 3 complessivi
- Canada: 1G, 1S, 2 complessivi