Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026: record mondiali e tabella medagglie

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I Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026 si sono svolti nel fine settimana a Kuyavian-Pomeranian, Polonia, solo un anno dopo i Campionati di Nanchino, Cina, che erano stati posticipati dal 2020 a causa del Covid. Normalmente, questi campionati di atletica indoor si tengono ogni due anni, alternandosi con la competizione all'aperto, che si è tenuta a Tokyo lo scorso anno e si terrà prossimamente a Pechino, a settembre 2027.

674 atleti provenienti da 118 federazioni hanno partecipato a 26 gare di atletica leggera, che si sono concluse domenica 22 marzo con due record di campionato (Keely Hodgkinson con 1:55.30 negli 800m, solo dietro il suo record mondiale stabilito il mese scorso; e Team USA con 3:01.52 nei 4x400m) e un record mondiale pareggiato da Devynne Charlton, 7.65 nei 60m ostacoli.

Classifica medaglie dei Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026