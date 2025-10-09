Candela Saitta: "Sono passata dalla scuola bilingue e dalla regalità all'uccisione di zombie a Solaz del Mar"

HQ

Al San Diego Comic-Con Málaga non solo abbiamo potuto parlare con Norman Reedus e Melissa McBride, star di The Walking Dead: Daryl Dixon, ma anche con alcuni dei talenti che stanno completando il cast della Stagione 3.

A differenza delle precedenti location della serie, come il Regno Unito e la Francia, il terzo e il quarto lotto di episodi sono stati girati in Spagna, motivo per cui AMC ha portato alla convention di Malaga artisti come Óscar Jaenada, Candela Saitta e Eduardo Noriega. I tre si sono fermati davanti all'obiettivo del Gamereactor, nel video esclusivo che potete vedere qui sotto, eccezionalmente registrato in spagnolo:

Durante la conversazione volevamo sapere della crescita attoriale della giovane star argentina, che in precedenza aveva interpretato la regina Maxima dei Paesi Bassi. Ha qualcosa in comune con il personaggio di Justina in Daryl Dixon?

"Beh, sono interpretati dalla stessa persona, tutto qui", dice Saitta nel video. Poi spiega ulteriormente: "Sono cose molto diverse. Queen Maxima, in realtà, non ho interpretato nient'altro che un'adolescente, perché Maxima, quando era un'adolescente non era una regina, era una quindicenne. E con Justina, beh, sono andato un po' all'altro estremo: dalla regalità all'apocalisse, dalla prestigiosa scuola bilingue all'uccisione di zombie a Solaz del Mar".

"Quindi erano due cose molto diverse, ma ho ricordi molto, molto belli di entrambe".

Con ruoli in inglese e spagnolo, e lasciando il segno con questi due spettacoli (Maxima di 11-17 anni e una Justina che tiene tutti con il fiato sospeso in T3 di TWD:DD), l'attrice 22enne continua a proiettarsi come una delle nuove promesse latine nel campo.