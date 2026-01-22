Cane trovato vivo dopo quattro giorni di ricerca a seguito di un disastro ferroviario spagnolo

HQ

In un momento di sollievo in mezzo al lutto nazionale per il più mortale incidente ferroviario in Spagna da anni, i vigili del fuoco hanno salvato Boro, un cane scomparso dall'incidente ferroviario ad alta velocità di domenica vicino ad Adamuz, nel sud della Spagna. La riunione con i suoi proprietari ha portato una piccola dose di gioia in mezzo alla tragedia che ha causato almeno 43 vittime e ha lasciato oltre 120 feriti.

Boro, un incrocio di schnauzer e cane d'acqua, viaggiava con la sua padrona, Ana Garcia Aranda, e la sorella incinta, entrambe ferite nell'incidente. La sorella è ancora in terapia intensiva. Nei giorni successivi all'incidente, Garcia Aranda ha implorato pubblicamente aiuto per trovare il suo animale domestico, dicendo: "Se non posso fare nulla per (mia sorella), almeno spero di poter trovare Boro."

La polizia ha avvistato per la prima volta il cane vicino al luogo dell'incidente mercoledì, ma Boro è scappato. I vigili del fuoco riuscirono finalmente a catturarlo la mattina seguente e a riportarlo sano e salvo dalla sua famiglia. "È stato molto difficile e molto bello", ha detto un portavoce della famiglia. Mentre le indagini sulla causa dell'incidente proseguono, il ritorno sicuro del Boro offrì una rara nota di speranza dopo il più mortale incidente ferroviario spagnolo degli ultimi anni...

20 gennaio: Boro assente

22 gennaio: Boro trovato