La Spagna entra in tre giorni di lutto nazionale dopo un incidente ferroviario mortale che ha causato almeno 40 vittime

HQ

La Spagna osserverà tre giorni di lutto nazionale a partire da martedì dopo il devastante incidente ferroviario nella regione meridionale dell'Andalusia che ha causato almeno 40 morti e decinesi di feriti altri. Le squadre di soccorso hanno continuato a cercare tra carrozze distrutte vicino alla città di Adamuz lunedì, con i funzionari che avvertono che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà con l'avanzare degli sforzi di recupero.

L'incidente è avvenuto domenica sera quando un treno ad alta velocità diretto a Madrid è deragliato e si è scontrato con un servizio in arrivo sulla stessa linea. Diverse carrozze furono sbalzate fuori dai binari, alcune precipitando giù per un terrapieno intrappolando i passeggeri all'interno di rottami contorti. Le squadre di emergenza lavorarono tutta la notte in condizioni difficili, accedendo al sito remoto tramite una singola strada stretta.

La Moncloa su X: "Il Governo della Spagna dichiarerà tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario ad Adamuz. Inizieranno a mezzanotte, alle 24:00 di oggi, 19 gennaio, e si protracheranno fino a mezzanotte di giovedì 22."

Famiglie in tutta la Spagna cercano disperatamente notizie su parenti scomparsi. La polizia ha aperto centri di identificazione e sta raccogliendo campioni di DNA per aiutare a identificare le vittime. I social media sono stati sommersi da appelli da parenti che condividono foto e informazioni nella speranza di trovare i propri cari.

Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha visitato il sito lunedì e ha promesso un'indagine completa e trasparente. I funzionari dei trasporti hanno detto che il deragliamento è stato "altamente insolito", soprattutto perché si è verificato su un tratto rettilineo di binario recentemente ristrutturato. Sebbene l'errore umano sia ritenuto improbabile, gli investigatori stanno esaminando le notizie della tragedia, che ha scosso un paese orgoglioso della sua rete ferroviaria ad alta velocità, una delle più grandi al mondo...