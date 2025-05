Cannes onora il giornalista palestinese ucciso in un attacco aereo a Gaza Il festival proietta un documentario che celebra la vita di Fatima Hassouna in mezzo al conflitto in corso.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Giovedì sera, il Festival di Cannes ha reso omaggio alla fotoreporter palestinese Fatima Hassouna, uccisa in un attacco aereo israeliano pochi giorni dopo aver appreso che il suo documentario sarebbe stato proiettato. L'evento, che coincide con il giorno della Nakba, ha evidenziato la sua dedizione a catturare la vita a Gaza nonostante le condizioni pericolose. Gli organizzatori del festival hanno riconosciuto la tragedia, sottolineando il potere del cinema di preservare la sua eredità. Puoi saperne di più su Fatimma qui. I palestinesi lottano per ottenere acqua potabile a causa della crisi idrica e dei tagli idrici nella Striscia di Gaza durante la guerra e il blocco imposto, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, l'8 maggio 2025 // Shutterstock