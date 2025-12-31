Capodanno LIVE: Segui il conto alla rovescia per il 2026 mentre si svolge in tutto il mondo

HQ

Ciao e benvenuti alla copertura LIVE di Gamereactor delle celebrazioni di Capodanno in tutto il mondo con l'arrivo del 2026. Il primo luogo a dare il benvenuto al nuovo anno sarà Kiribati, nell'Oceano Pacifico centrale, alle 10:00 GMT / 11:00 CET. Da lì, i festeggiamenti si propagheranno attraverso i fusi orari per ben 26 ore, fino alle ultime celebrazioni che si terranno a Baker Island. Il nostro team ti porterà le migliori foto, video e aggiornamenti in diretta da ogni angolo del mondo. Restate con noi mentre diciamo addio al 2025 e diamo il benvenuto al 2026, un fuso orario alla volta.

Kiribati - 10:00 GMT / 11:00 CET

Le prime celebrazioni del 2026 si svolgono su Kiritimati, un atollo nella remota nazione pacifica di Kiribati, segnando l'inizio del nuovo anno alle 10:00 GMT / 11:00 CET. Kiritimati ospita circa 6.500 abitanti ed è parte dei 33 atolli di Kiribati, che insieme si estendono su più di 3,5 milioni di chilometri quadrati dell'Oceano Pacifico. Kiribati fece notizia negli anni '90 quando modificò i suoi orologi lungo la linea internazionale del data, così che tutte le isole condividessero la stessa data. Questo ha reso Kiritimati la prima isola al mondo ad accogliere il nuovo anno, titolo che detiene ancora oggi.

Nuova Zelanda - 11:00 GMT / 12:00 CET

Gran parte della costa orientale australiana - 13:00 GMT / 14:00 CET

Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone - 15:00 GMT / 16:00 CET

Taiwan, Hong Kong e Cina - 16:00 GMT / 17:00 CET

Thailandia - 17:00 GMT / 18:00 CET

India e Sri Lanka - 18:30 GMT / 19:30 CET

Russia (Mosca) - 21:00 GMT / 22:00 CET

Ucraina - 22:00 GMT / 23:00 CET

Germania, Francia, Spagna, Italia - 23:00 GMT / 00:00 CET

Regno Unito, Portogallo - 00:00 GMT / 01:00 CET

Brasile e Argentina - 03:00 GMT / 04:00 CET

La costa orientale degli Stati Uniti - 05:00 GMT / 06:00 CET