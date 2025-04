Carlo Ancelotti cita Carlos Alcaraz prima di tentare un'altra rimonta: con il cuore, la testa e i cojones

HQ

Carlo Ancelotti è italiano, come l'attuale tennista Jannik Sinner, numero 1 del mondo. Ma dopo aver vissuto in Spagna per molti anni, deve aver raggiunto la passione degli spagnoli per Carlos Alcaraz, perché lo ha citato nella conferenza stampa di martedì prima della partita di stasera contro l'Arsenal in Champions League.

"Vogliamo provare a cambiare la nostra mentalità e fare una prestazione solida. Con la nostra testa, il nostro cuore e il nostro coraggio. Come dice Alcaraz", si legge sul sito inglese del Real Madrid. Ma non è proprio quello che ha detto: "Con il cuore, la testacojones e le palle", ha detto davvero.

Ancelotti ha usato una parolaccia piuttosto brutta per il solito standard (per fortuna, la UEFA non è governata da Mohammed Ben Sulayem) che in realtà è un motto che diceva il nonno della giovane stella del tennis.

Infatti, poco dopo la conferenza stampa di Ancelotti, Alcaraz ha giocato e vinto la sua partita di apertura al torneo diConde de Godó Barcellona, e lì gli è stato detto che l'allenatore del Real Madrid lo aveva citato. "Sono felice che il motto di mio nonno abbia raggiunto un tale livello. Se vincono, sarà per questo", ha scherzato. Il tennista, noto per essere un Real Madrid, ha detto di essere "uno di quelli che ci credono. Da vero tifoso del Real Madrid, credo sempre nelle rimonte" (via AS).

La partita tra Real Madrid e Arsenal prenderà il via stasera alle 20:00 BST e 21:00 CEST.