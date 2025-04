La stagione sulla terra battuta continua con i tornei di tennis di Barcellona e Monaco di Baviera allo stesso tempo

HQ

Dopo che la scorsa settimana tutti gli occhi erano puntati sul principato di Monaco per il terzo Masters 1.000 dell'anno, vinto da Carlos Alcaraz su Lorenzo Musetti, l'attenzione si divide ora tra Spagna e Germania, per due tour ATP 500 a Barcellona e Monaco.

A Barcellona, il torneo comunemente noto come Conte di Godó, giocato sulla terra battuta, si svolge dal 14 al 20 aprile. Quest'anno, Alcaraz, che lunedì ha riconquistato il secondo posto all'ATP, arriva come testa di serie, sperando di vincere un torneo per la terza volta, dopo il 2022 e il 2023 (ha saltato l'anno scorso per infortunio). Potrebbe incontrarsi nei quarti di finale con Álex de Miñaur e in semifinale con Stefanos Tsitsipas, che non ha ancora vinto il torneo nonostante abbia raggiunto la finale quattro volte, nel 2018, 2021, 2023 e 2024. Dall'altra parte del tabellone il norvegese Casper Ruud difenderà il suo titolo dello scorso anno contro il danese Holger Rune, il russo Andrey Rublev e l'italiano Lorenzo Musetti.

Allo stesso tempo, ai Campionati bavaresi di tennis (sempre sulla terra battuta) Alexander Zverev, numero 3 del mondo, lavorerà per riconquistare punti vincendo il torneo di casa, che ha vinto l'ultima volta nel 2018.

L'Open di Monaco attira tennisti di basso profilo rispetto a quello di Barcellona, ma questa sarà la prima volta che conterà come ATP 500, in precedenza valeva solo 250 punti. Tuttavia, il recente vincitore del Miami Open Jakub Mensik tornerà per la prima volta dopo la sua vittoria su Djokovic a soli 19 anni.

Le finali di entrambi i tornei si svolgeranno domenica 20 aprile, prima di dirigersi a Madrid la settimana successiva.