Carlos Alcaraz accolto da decine di tifosi in Corea del Sud prima della partita con Sinner

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due giocatori che si prevede domineranno la stagione di tennis 2026, inizieranno l'anno incontrandosi di nuovo in una partita esibizione in Corea. Prima che la loro stagione inizi davvero agli Australian Open, giocheranno nell''Hyundai Card Super Match' all'Inspire Arena di Incheon.

La partita si giocherà sabato 10 gennaio, alle 8 del mattino ora di Spagna/Italia, ma Carlos Alcaraz è già arrivato per allenarsi prima della partita. Sui social media sono apparsi giovedì mattina video del giocatore spagnolo che incontra i tifosi in Corea, firmando poster e palline da tennis e scattando foto.

A quanto pare, gli è stato anche dato un mazzo di fiori e, nonostante porti un berretto e un cappuccio, alcuni fan pensano che si sia rasato di nuovo la testa...

Che ore sono e dove guardare la partita Alcaraz e Sinner in Corea

La partita si giocherà il 10 gennaio, ora locale (8:00 CET, 7:00 GMT). Sarà trasmesso su tvN e in TV in Corea del Sud, ma ovviamente sarà trasmesso anche sui canali abituali in Spagna e Italia: Movistar+ in Spagna e SuperTennis e Sky Sports in Italia.