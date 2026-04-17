Carlos Alcaraz manca il Madrid Open per il secondo anno consecutivo

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Novak Djokovic non è l'unico giocatore di alto livello che manca il Mutua Madrid Open: Carlos Alcaraz ha anche confermato che salterà il torneo di quest'anno, a causa dell'infortunio al polso subito all'inizio di questa settimana, che lo ha costretto anche a ritirarsi dal Barcelona Open.

"Madrid è casa, uno dei posti più speciali del mio calendario, ed è per questo che fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo", ha scritto Alcaraz. "Fa particolarmente male non essere davanti al mio popolo, in un torneo che significa così tanto. Grazie per l'affetto incrollabile, e spero che ci vediamo presto".

Il più grande torneo di tennis in Spagna, Alcaraz ha vinto il Madrid Open nel 2022 e nel 2023, ma ha saltato l'edizione 2025 per lo stesso motivo di quest'anno, apparentemente per infortuni lievi, ma a meno che il giocatore non si fermi e si riposo, possono diventare problemi seri. "Dai test di oggi, è un infortunio leggermente più grave di quanto tutti ci aspettassimo," ha detto Alcaraz alla stampa martedì, dopo il suo ritiro dal Barcellona. "E, onestamente, devo ascoltare il mio corpo, fare ciò che è meglio per me, così che non mi influenzi in futuro."

Jannik Sinner rimane in programma: se parteciperà, potrebbe estendere ulteriormente la sua leadership nella Top 1, ma alcuni ipotizzano che si ritirerà anche per prendersi un po' di tempo per riposarsi e tornare più forte per l'Italian Open di Roma tra il 28 aprile e il 17 maggio.