Carlos Alcaraz raggiunge per la prima volta i quarti di finale di Roma e affronterà Jack Draper

Una partita di quarti di finale di successo attende gli appassionati di tennis a Roma domani. Carlos Alcaraz ha sconfitto un fortissimo Karen Kachanov 3-6, 6-3, 5-7, e domani 14 maggio affronterà il finalista di Madrid Jack Draper. L'ora non è ancora nota.

È la prima volta che Alcaraz raggiunge i quarti di finale agli Internazionali BNL d'Italia, l'ultimo grande torneo ATP e WTA prima del Roland Garros del 24 maggio. Rafa Nadal ha trasformato Roma in un altro dei suoi domini, vincendo un record di dieci volte tra il 2005 e il 2021. Tuttavia, 'Carlitos' non aveva mai raggiunto i quarti di finale. Ora, una settimana dopo aver compiuto 22 anni, diventa il giocatore più giovane a raggiungere almeno i quarti di finale in tutte e nove le ATP Series 1.000.

Alcaraz e Draper sono i primi quarti di finale confermati a Roma. All'inizio di oggi, Jack Draper ha rimontato da un 1-6 contro il francese Corentin Moutet, vincendo i set successivi 6-4, 6-3. Alcaraz vince negli scontri diretti contro Draper, 3-2, ma l'ultima volta che si sono affrontati, Draper ha eliminato lo spagnolo a Indian Wells, alzando infine il trofeo contro Holger Rune.