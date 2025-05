Casper Ruud vince il titolo di miglior giocatore in carriera a Madrid contro Jack Draper in un'emozionante finale Entrambi i tennisti si sono comportati eccezionalmente bene in un'emozionante finale a Mutua Madrid.

HQ A Madrid si è svolto un vero e proprio thriller, una delle finali del Madrid Open più belle e più equilibrate degli ultimi anni, che alla fine ha visto Casper Ruud alzare il titolo nella Caja Mágica contro il recente vincitore di Indian Wells Jack Draper, terminando 7-5, 3-6, 6-4. Si tratta della più grande vittoria della carriera del norvegese, ex numero 2 del mondo nel 2022, quando è stato finalista di due Grandi Slam (US Open e Roland Garros). Tuttavia, nonostante avesse 12 titoli ATP, non aveva mai vinto un titolo più grande delle ATP Series 250 o 500. Lunedì tornerà nella Top 10. Nel frattempo, anche Draper si consoliderà nella top 10, salendo al numero 5 del mondo. E nonostante non abbia vinto a Madrid, la partita non avrebbe potuto essere più equilibrata, il che preannuncia grandi cose per entrambi i tennisti, a meno di un mese dal Roland Garros (25 maggio). Tuttavia, la prossima tappa sarà Roma, un altro ATP Masters 1.000, che si svolgerà tra il 5 e il 18 maggio. @MutuaMadridOpen