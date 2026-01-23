Carlos Alcaraz raggiunge un incredibile record del Grande Slam superando Nadal, Federer o Djokovic, a pari merito con Borg

HQ

Carlos Alcaraz ha sconfitto Corentin Moutet al terzo turno degli Australian Open e, come spiegato dall'ATP, ha eguagliato il record di Bjorn Borg, il maggior numero di vittorie nei suoi primi 100 match del Grande Slam. Ieri è stata la 100ª partita del Grande Slam di Alcaraz, ed è stata la sua 87ª vittoria in un Grande Slam. Un rapporto di 87 vittorie e 13 sconfitte nei primi 100 tornei del Grande Slam è folle, eguagliato solo dal grande Bjorn Borg nello stesso canto, 87-13.

Dietro di loro nella classifica storica ci sono il più grande rivale di Borg, John McEnroe, così come Rafa Nadal (86-14). Dopo di loro, Jimmy Connors e Ken Rosewall (85-15), John Newcombe (84-16) e Arthur Ashe e Jim Courier (83-13).

Novak Djokovic, che detiene il record per il maggior numero di titoli del Grande Slam nel tennis maschile (24), ha ottenuto un record di 79-21 nei suoi primi 100 incontri del Grande Slam; Roger Federer aveva un record di 80-20 e Jannik Snner, il cui centesimo torneo del Grande Slam era stata la finale di Wimbledon lo scorso anno dove aveva vinto Alcaraz, era 81-19 a quel punto.

Alcaraz e Sinner hanno condiviso in egual misura ogni singolo titolo del Grande Slam nel 2024 e nel 2025, e restano favoriti per un'altra finale il 1° febbraio, ma mancano ancora molti turni: Alcaraz affronterà Tommy Paul in qualche momento domenica, mentre Sinner giocherà la sua partita del terzo turno contro Eliot Spizzirri questo pomeriggio di venerdì.