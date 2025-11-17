Carlos Alcaraz rimanda a domani la decisione di giocare in Coppa Davis a causa di un possibile infortunio al bicipite femorale

HQ

Carlos Alcaraz è a Bologne, dove dovrebbe far parte della squadra spagnola che parteciperà alla finale di Coppa Davis 8, che inizia domani, martedì (la Spagna debutterà giovedì 18 novembre contro la Cechia). Diciamo "è atteso" perché potrebbe dipendere dal risultato della risonanza magnetica (MRI) che subirà domani, a seguito del dolore al bicipite femorale subito durante la partita ATP Finals contro Jannik Sinner.

Alcaraz ha dichiarato nella conferenza stampa dopo la partita che il dolore non ha avuto un grande impatto sul suo gioco: non voleva correre troppi rischi con la coscia fasciata, ma "la sconfitta è perché se la meritava".

Alcaraz ha concluso la sua stagione più lunga, avendo disputato 80 partite ATP, vincendone 71, il suo record personale, oltre a otto titoli vincenti e undicici finali. Sembra aver concluso la partita contro Sinner senza troppo disagio, ed è determinato a giocare una competizione che non ha mai vinto (l'ultimo titolo della Spagna è stato nel 2019), ma tutto dipenderà dai risultati della risonanza magnetica di domani, al punto che la Spagna ha cancellato la conferenza stampa e l'ha rimandata a martedì.