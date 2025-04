Carlos Alcaraz sarà in grado di prendere parte al Madrid Open dopo l'infortunio di Barcellona?

HQ

Carlos Alcaraz è caduto ieri nella finale del Barcelona Open: era il favorito di casa, ma è stato battuto dal danese Holger Rune, amico intimo dello spagnolo da quando erano juniores (entrambi hanno la stessa età). Alcaraz ha chiesto un timeout medico nel secondo set e non è stato in grado di competere nel secondo set a causa del dolore all'adduttore.

Alcaraz, che solo una settimana prima ha alzato il suo primo Monte-Carlo Open, parteciperà al Madrid Open, il Masters 1.000 che ha preso il via oggi. Il tabellone è stato annunciato e il numero 3 del mondo potrebbe incrociare Alex de Miñaur nei quarti di finale e Novak Djokovic in semifinale. Il numero 2 del mondo Alexander Zverev è dall'altra parte del tabellone e il vincitore dello scorso anno, il numero 1 del mondo Jannik Sinner, non parteciperà perché è ancora squalificato.

Tuttavia, deve ancora assicurarsi che il suo dolore non sia dovuto a un infortunio più grave. Per questo, dovrà attendere i risultati di una risonanza magnetica. Se fosse in forma, farebbe il suo debutto venerdì 25 aprile.