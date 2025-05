Carlos Alcaraz scala la classifica ATP mentre Sinner si avvicina al suo anniversario di numero 1 del mondo

HQ

La vittoria di Carlos Alcaraz sul favorito di casa Jannik Sinner nella finale dell'Open d'Italia a Roma domenica scorsa ha migliorato il loro testa a testa a favore dello spagnolo: 7-4 negli scontri diretti. Ha anche permesso ad Alcaraz di estendere la sua leadership su Sinner nella collezione dei titoli: con 4 Grandi Slam e 7 ATP Masters 1000, Alcaraz ha 11 grandi titoli, contro gli 8 titoli di Sinner: 3 Major, 4 Masters 1.000 e una finale ATP.

Sinner ha un anno e nove mesi più di Alcaraz, ma la sua grande svolta nel tennis è arrivata più tardi. Grazie a un'incredibile serie di partite, vincendo gli US Open 2024, le finali ATP 2024 e gli Australian Open 2025, Sinner ha ottenuto una notevole influenza nella classifica ATP, quasi 4.000 punti sopra Alcaraz alla fine del 2024, che era terzo dietro Zverev.

Tuttavia, le cose sono cambiate a partire da questa settimana, con Alcaraz che ha conquistato il secondo posto (8.850 punti), davanti a Zverev (7.285 punti) e si è avvicinato a Sinner (10.380 punti).

Sinner è stato il numero 1 del mondo per quasi un anno

L'italiano è stato ininterrottamente numero 1 del mondo per quasi un anno, da giugno 2024, superando già Alcaraz per quanto riguarda il numero di settimane come miglior tennista al mondo (49). Invece, Alcaraz non è stato il numero 1 dal settembre 2023, per un totale di 36 settimane, nonostante abbia vinto sia il Roland Garros che Wimbledon l'anno scorso.

