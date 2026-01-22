Casemiro lascerà il Manchester United la prossima estate, e i tagli ai costi sarebbero una delle ragioni principali

HQ

Il centrocampista brasiliano Casemiro lascerà il Manchester United in estate, ha annunciato il club. Il brasiliano trentatreenne si è unito per la prima volta allo United nel 2022 dopo una lunga esperienza al Real Madrid dal 2013, dove ha vinto cinque titoli di Champions League come parte di una generazione d'oro che includeva Sergio Ramos, Toni Kroos o Luka Modric nel centrocampo spagnolo.

Il Manchester United ha pagato 70 milioni di sterline per Casemiro nell'estate del 2022, anno in cui ha vinto Champions League e LaLiga, e nella sua prima stagione il Manchester United ha concluso terzo in Premier League. "Porterò con me il Manchester United per tutta la vita. Non è il momento di dire addio; ci sono molti altri ricordi da creare nei prossimi quattro mesi", ha detto Casemiro in una dichiarazione.

"Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; il mio unico impegno rimarrà, come sempre, sul dare tutto per aiutare il nostro club ad avere successo".

Il Manchester United avrebbe voluto ridurre gli stipendi, e Casemiro guadagnava troppo

Con il Manchester United, Casemiro ha vinto la EFL Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024, ma ha anche vissuto uno dei peggiori periodi di sempre per la prestigiosa squadra inglese, con risultati nazionali peggiori di sempre che hanno portato al licenziamento di diversi allenatori, incluso Rúben Amorim questo mese.

La decisione di non rinnovare il contratto di Casemiro sarebbe stata quella di ridurre i salari, come ha detto il co-proprietario Sir James Ratcliffe lo scorso anno che alcuni giocatori "non erano abbastanza bravi" e "pagati troppo" (secondo la BBC). Casemiro guadagnava £375.000 a settimana, ma le sue prestazioni stavano calando per il calciatore anziano e non erano all'altezza della sua paga, secondo quanto riportato.