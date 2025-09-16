Champions League Riepilogo della 1ª giornata di Real Madrid, Juventus, Benfica, Arsenal...

HQ

La prima giornata di Champions League 2025/26 ha consegnato esattamente ciò che tutti i tifosi stavano aspettando: tanti gol, polemiche, rimonte e persino qualche sorpresa. Le prime sei partite della fase di campionato sono state giocate martedì (con il resto mercoledì e giovedì), compresi i debutti con Real Madrid, Juvents, Borussia Dortmund o Arsenal.

Prima, nel pomeriggio, due sconfitte casalinghe: PSV Eindhoven, secondo in Erediviese, ha subito una dura sconfitta contro la capolista belga Union Saint-Gilloise, mentre Athletic Club di Bilbao non è riuscito a trattenere Arsenal.

Il risultato più sorprendente, di gran lunga, è stata la sconfitta del Benfica contro il Qarabag FK dell'Azerbaigian, alla seconda apparizione in Champions League dopo le qualificazioni. Il due volte vincitore della Coppa dei Campioni, e uno dei migliori del Portogallo, ha perso una partita cruciale: in casa contro una delle squadre peggio classificate della competizione. La partita è finita 2-3, ma loro erano 2-0 nei primi 15 minuti!

Juventus e Borussia Dortmund hanno avuto un'impresa di gol, 4-4, ma la Juventus dormirà meglio visto che è riuscita a pareggiare contro i tedeschi con due gol nei minuti di recupero (94° e 96° minuto).

I vincitori dell'Europa League 2021 Villarreal hanno perso 1-0 contro i vincitori dell'Europa League 2025 Tottenham con un vergognoso errore del portiere Luiz Junior al terzo minuto.

Infine, Real Madrid è riuscito a sopravvivere 20 minuti senza Dani Carvajal contro Olympique Marseille grazie a due gol su rigore di Mbappé: seconda partita consecutiva per i Blancos che finisce 2-1 con il Madrid che gioca a 10.

Risultati della Champions League di martedì 16 settembre:



PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise



Athletic Club 0 - 2 Arsenal



Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund



Benfica 2 - 3 Qarabag FK



Totenham 1 - 0 Villarreal



Real Madrid 2 - 1 Marsiglia

