Charlie Cox dice che Robert Pattinson dovrebbe interpretare Gustave se Clair Obscur: Expedition 33 ottiene un adattamento cinematografico

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Charlie Cox (Daredevil) ha ricevuto grandi elogi per la sua interpretazione di Gustave in Clair Obscur: Expedition 33. Nonostante ciò, è sembrato quasi riluttante ad accettare i riconoscimenti e ha detto in interviste di ricordare a malapena le riprese, che secondo lui sono state molto brevi – e che altri hanno contribuito molto di più.

Ultimamente, però, ha mostrato almeno un certo interesse per il titolo e ha effettivamente iniziato a giocarci. Detto ciò, non sembra voler interpretare Gustave in un potenziale adattamento cinematografico del famoso gioco francese. In un'intervista a GamesRadar+, ha persino suggerito chi dovrebbe ottenere il ruolo:

"Il mio coinvolgimento in questo, per quanto fosse minimo all'inizio e per quanto ora si sia ampliato, è stata solo un'esperienza incredibilmente umiliante e piacevole. Quindi, sì, assolutamente, sì. Pensavo che probabilmente - se fanno il film - dovrebbero far interpretare Robert Pattinson e io la voce. Perché così avrebbero praticamente il Gustave esatto del gioco."

Ci sono indubbiamente somiglianze tra Pattinson e il personaggio, ma pensi che avrebbe potuto funzionare bene con un setup in cui Cox diederesse la voce per la performance di Pattinson? E soprattutto... pensi che Robert "The Batman" Pattinson sarebbe stato adatto al ruolo?