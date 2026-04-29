"Che giocatore", loda Sinner dopo aver battuto il giovane sensazionale diciannovenne Rafa Jódar

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Jannik Sinner ha sconfitto Rafa Jódar nei quarti di finale del Madrid Open, 6-2, 7-6(0), un risultato che potrebbe non rendere giustizia al livello mostrato dal diciannovenne spagnolo, acclamato come la nuova stella nascente del tennis, e la partita ha dimostrato il perché: è riuscito a spingere il numero 1 al mondo al limite, e l'esperienza e la capacità di Sinner di superare i momenti difficili (ha vinto dieci punti consecutivi nel tie-break e in testa e ha salvato sette palle break) ha finito per fare la differenza, anche con il pubblico contro di lui.

Dopo la partita, Sinner ha reso omaggio a Jódar, scrivendo "che giocatore" mentre firmava la telecamera. Jódar sa già cosa significa vincere un torneo ATP, vincendo un ATP 250 a Marrakech, poi raggiungendo le semifinali del Barcelona Open e ora i quarti di finale del Madrid Open, in cui ha vinto la sua prima Top 10, Alex de Miñaur, oltre all'"altra" stella diciannovenne che tutti stanno guardando, Joao Fonseca.

Sinner è ora in semifinale di Madrid per la prima volta, prolungando una striscia di 21 vittorie consecutive, e affronterà Arthur Fils o Jiri Lehecka: potrebbe diventare il primo uomo a vincere cinque titoli consecutivi del Masters 1.000. Nel frattempo, Jódar continuerà a risalire dal suo attuale numero 42 al mondo ed è vicino a entrare a Roland Garros come testa di serie...