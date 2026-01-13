Chi è Álvaro Arbeloa, nuovo allenatore del Real Madrid che sostituisce Xabi Alonso?

HQ

L'annuncio improvviso del Real Madrid della destituzione di Xabi Alonso, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna, fu seguito dall'annuncio di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore della prima squadra. "Il Real Madrid C. F. desidera annunciare che Álvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore della prima squadra", ha dichiarato il club in un comunicato, senza fornire indicazioni su quanto tempo dovrebbe restare.

Álvaro Arbeloa è arrivato al Real Madrid all'età di 18 anni, nel 2001. Passò attraverso tutte le squadre giovanili dei Los Blancos, inclusa la squadra riserve del Real Madrid Castilla, ma continuò la sua carriera al Deportivo la Coruña. È arrivato al Liverpool nel gennaio 2007, quando era allenato da un altro veterano del Real Madrid, Rafa Benítez.

Non vi rimase a lungo, poiché il Real Madrid lo riacquistò nel 2009, e giocò lì fino alla stagione 2015/16, quando sollevò la Champions League sotto la guida di Zidane. Successivamente ha giocato la sua ultima stagione al West Ham United. Con il Madrid ha vinto la LaLiga 2011/12, due Coppe di Spagna e due titoli di Champions League, tra gli altri nel 2014 e 2016. Ha inoltre sollevato i Mondiali 2010, gli Europei UEFA 2008 e 2012 nelle sue 56 presenze con la Spagna tra il 2008 e il 2013.

Come allenatore, Arbeloa ha lavorato solo al Real Madrid, iniziando con gli Under-14 A nella stagione 2020-2021, poi gli Under-16 nella stagione 2021-2022 e gli Under-19 dal 2022 al 2025. Ha vinto molti titoli con le squadre giovanili, incluso il tripletto nella stagione 2022-2023 (Campionato, Copa del Rey e Coppa dei Campioni) con la squadra Under 19.

Álvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, ma nessuno sa per quanto tempo

Nel maggio 2025 è stato promosso al Real Madrid B (Real Madrid Castilla), ma ha lasciato la squadra per unirsi alla squadra principale dal 12 gennaio. La sua prima partita sarà un incontro agli ottavi di finale contro l'Albacete mercoledì 14 gennaio.

Secondo i media specializzati AS, il presidente del Real Madrid Florentino Pérez è affezionato ad Álvaro Arbeloa e si è sempre schierato con il club nelle questioni istituzionali. Si dice che sia un allenatore molto interventista durante le partite. E nonostante la giovane età, 42 anni, due in meno di Alonso, ha una buona esperienza come allenatore... Ma mai in una "grande squadra" prima d'ora.

Pensi che Arbeloa durerà più di un anno al Real Madrid?