Licenziato o stufo? Xabi Alonso lascia il Real Madrid, Álvaro Arbeloa prende il comando

HQ

La notizia del pomeriggio è la sorprendente partenza di Xabi Alonso dal Real Madrid. Il club ha rilasciato una doppia dichiarazione appena un'ora fa annunciando la partenza dell'attuale allenatore e che Álvaro Arbeloa, ex compagno di squadra e caro amico di Alonso, assumerà il ruolo di allenatore principale della prima squadra. Senza annunciare i termini o i dettagli del contratto, si prevede che Arbeloa prenda le redini almeno fino alla fine della stagione. Alonso sta quindi interrompendo un contratto triennale iniziato in questa stagione.

La notizia arriva meno di 24 ore dopo la sconfitta per 3-2 contro il FC Barcellona, che ha regalato ai Blaugrana un'altra Supercoppa di Spagna, la terza finale consecutiva vinta contro il Madrid. Tuttavia, la sensazione nel campo del Real Madrid era che la squadra avesse giocato meglio del previsto, e c'era quasi unanime accordo nei media che l'allenatore sarebbe rimasto in carica nel breve termine. Tutti si sbagliavano.

Sebbene la dichiarazione si riferisca a un "accordo reciproco", i dettagli della separazione sono sconosciuti. I media nazionali stanno già ipotizzando su un improvviso licenziamento, una decisione che il presidente Florentino Pérez aveva già preso in considerazione dopo la sconfitta di ieri sera. Il fatto che Xabi Alonso non fosse riuscito a mettere in pratica il suo stile o che la squadra non avesse ancora definito del tutto il proprio approccio, insieme all'immagine difensiva lasciata negli ultimi giorni contro Atlético Madrid e Barça, avrebbe sigillato il suo destino.

Tuttavia, un'altra corrente di speculazioni, soprattutto internazionale, suggerisce che sia stata la decisione di Alonso, e non del presidente del club (e quindi non una decisione consensuale), lasciare il club, citando in questo caso una completa perdita di autorità sulla rosa e sul club. Episodi come Kylian Mbappé che impedisce ai compagni di formare una guardia d'onore per i campioni e ignora gli ordini dell'allenatore supportano questa teoria.

Detto ciò, e forse le ragioni e il modo in cui è avvenuta la separazione saranno noti nel prossimo futuro, Álvaro Arbeloa, fino ad oggi allenatore del Castilla (seconda squadra del Madrid) e senza esperienza nella Prima Divisione di LaLiga come allenatore, è la scommessa molto rischiosa di Florentino Pérez per il resto della stagione.