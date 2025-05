Il Real Madrid annuncia il primo acquisto ufficiale dell'era Xabi Alonso

HQ

Il primo acquisto dell'estate per il Real Madrid è ora ufficiale: Dean Huijsen. Il 20enne difensore centrale è stato confermato dal club anche prima di Trent Alexander-Arnold o dell'allenatore Xabi Alonso, con una dichiarazione ufficiale che conferma che il giocatore di origine olandese, ma della nazionale spagnola, firmerà per cinque anni, fino al 30 giugno 2030.

Una settimana fa, tutti i segnali indicavano che Huijsen si sarebbe unito al Chelsea o a un'altra squadra della Premier League. Tuttavia, il giovane giocatore ha preferito firmare per il Madrid, e mentre il White Club era inizialmente riluttante a pagare la clausola di uscita di 50 milioni di sterline (58 milioni di euro) dal Bournemouth, l'influenza di Xabi Alonso potrebbe aver spinto per la rapida firma del giocatore, che dovrebbe unirsi al club in tempo per la Coppa del Mondo per club FIFA negli Stati Uniti il mese prossimo.

Il Real Madrid ha bisogno di rafforzare la difesa e, oltre a Huijsen e Alexander-Arnold, un altro nome sta facendo il giro di recente: Álvaro Carreras, terzino sinistro del Benfica. Un altro giocatore spagnolo per aumentare la presenza dei nazionali spagnoli al Real Madrid.