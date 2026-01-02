HQ

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo essersi separato da Enzo Maresca, presumibilmente a seguito di un accordo reciproco, a seguito di una serie di partite deludenti in Premier League. E i rapporti indicano Liam Rosenior come il favorito per il ruolo, come hanno detto molti diversi media.

Sky Sports ha riportato che il Chelsea ha un piccolo gruppo di candidati, che non include Roberto de Zerbi, Cesc Fábregas né Oliver Glasner, nonostante le voci. Rosenior è il principale obiettivo del Chelsea, ma ora resta da vedere se riusciranno a convincere lo Strasburgo a vendere il loro allenatore a metà stagione.

ESPN ha aggiunto che il club rimane saldamente impegnato nella propria struttura interna, nonostante i disaccordi con Maresca (in particolare, il team medico riguardo alla condizione fisica di alcuni giocatori e al numero di minuti che sono stati costretti a giocare).

Chi è Liam Rosenior, il nuovo allenatore desiderato dal Chelsea per sostituire Maresca?

Rosenior, nato a Wandsworth, Inghilterra, 41 anni fa, si è ritirato dal calcio nel 2018, dopo aver giocato tutta la sua carriera in Inghilterra, tra cui Fulham, Ipswich Town e Brighton & Hove Albion. Successivamente divenne allenatore della squadra Under 23 del Brighton e successivamente si unì al Derby County, dove ricoprì la carica di allenatore ad interim per alcune settimane dopo le dimissioni di Wayne Rooney.

Rosenior si è trasferito in Francia nel luglio 2024, diventando allenatore dello Strasburgo e ha guidato la squadra al settimo posto in Ligue 1, dove ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Attualmente Strasburgo è una delle prime otto squadre della Conference League e rimane settima in Ligue 1 in questa stagione.

