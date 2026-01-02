Motivi rivelati dietro la partenza di Enzo Maresca dal Chelsea: "Di solito non capita che un allenatore di Premier League se ne vada..."

HQ

Il 2026 è iniziato con la notizia che Enzo Maresca avrebbe lasciato il Chelsea dopo soli 18 mesi. L'italiano aveva un contratto fino al 2029 e aveva già vinto due trofei per il club, ma lasciò dopo una serie di risultati deludenti (solo una vittoria in sette partite di Premier League) e dopo essersi sentito abbandonato dai dirigenti del club.

Secondo il corrispondente di Sky Kaveh Solhekol, Maresca decise di dimettersi lui stesso, perché riteneva insostenibile la sua posizione. "Di solito non capita che un allenatore della Premier League lasci il club". Tuttavia, il club stava anche considerando di fare un cambiamento, riporta, quindi non è chiaro chi abbia preso l'iniziativa, anche se ormai non conta più.

SkySports afferma che i due motivi per cui il club voleva che Maresca se ne andasse erano una serie di commenti fatti dai media e il fatto che lo stesso Maresca aveva rivelato di aver ricevuto offerte da almeno due club di Champions League negli ultimi mesi.

A quanto pare, Maresca non era d'accordo con il reparto medico del Chelsea riguardo alla condizione fisica e alla disponibilità dei giocatori durante il suo periodo al club, incluso il numero di minuti giocati dal capitano Reece James, con una storia di infortuni al bicipite femorale. Le fonti del Chelsea affermano che non hanno mai interferito con le decisioni calcistiche prese dal club.

Infine, il corrispondente di SkySports conferma che Liam Rosenior, attualmente a Strasbourg, è il primo candidato per il ruolo, ma non è stata presa alcuna decisione. Hanno una "lista ridotta di candidati" con un piano di emergenza nel caso nulla funzioni.