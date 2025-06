Chi è Roony Bardghji, giocatore svedese di Copenaghen in procinto di firmare per il FC Barcelona Il FC Barcelona fa un accordo con il FC Copenhagen per un sostituto di Lamine Yamal.

HQ L'FC Barcelona sta lavorando all'acquisto prioritario dell'anno, Nico Williams dall'Athletic Club. Il giocatore ha confermato il suo desiderio di unirsi al club catalano e fare squadra con il suo amico Lamine Yamal, ma nel frattempo l'FC Barcelona sta facendo alcune mosse strategiche, tra cui l'approccio a un giocatore che nessuno aveva nel radar, dato che gioca abbastanza lontano dai campionati del sud Europa. Stiamo parlando di Roony Bardghji, 20enne ala destra svedese, attualmente al F.C. Copenhagen. Diverse fonti, tra cui Fabrizio Romano, parlano di un accordo verbale per il giocatore, che fungerebbe da sostituto di Lamine Yamal. Conoscendo lo status di stella dell'adolescente, Bardghji sa che sarà messo in panchina, ma è un passo avanti significativo per il giocatore, che si è dichiarato tifoso del Barça, il che gli ha reso la scelta facile, anche se anche altri club come Chelsea, Real Madrid e Manchester City erano interessati al giovane talento. Bardghji, nato in Kuwait nel novembre 2005 da giocatori siriani, gioca anche per la Svezia U21. Ha subito un grave infortunio nel maggio 2024, che ha frustrato i piani del Barça di ingaggiarlo l'anno scorso, ma da allora si è completamente ripreso dopo un'assenza di 334 giorni.