L'FC Barcelona ora considera Nico Williams "la priorità assoluta", un pre-accordo sarebbe già stato fatto

HQ

L'FC Barcelona sta lavorando a un acquisto di alto profilo per l'estate. Tutti sanno che Luis Díaz, ala colombiana del Liverpool, è il favorito di Deco, direttore sportivo del Barcellona. Tuttavia, negli ultimi giorni, l'opzione di Nico Williams dall'Athletic Bilbao sta crescendo di nuovo. Visto l'anno scorso come un "cast di fan" a causa della sua amicizia con Lamine Yamal nella Nazionale spagnola e della giovane età, il presidente del Barça Joan Laporta ha poi scartato il giocatore, poiché Nico aveva scelto di rifiutare l'offerta del Barça e rimanere all'Athletic. Per mesi, è sembrato che l'opzione fosse andata e venuta.

Tuttavia, mentre iniziano a sorgere nuove offerte per l'ambito giocatore, inclusi i colloqui con Arsenal e Bayern Monaco, si dice che l'FC Barcelona stia lavorando ancora una volta attivamente per portare Nico Williams, sapendo che questa potrebbe essere la loro ultima possibilità di farlo, anche se sarebbe una sfida per Hansi Flick fare spazio a Nico e Raphinha.

Oggi, Santi Aouna di FootMercato afferma che il Barça ha raggiunto un accordo preliminare con Nico Williams, con un contratto valido fino a giugno 2031 e con uno stipendio di 12 milioni di euro lordi a stagione. Arriva poche ore dopo che Fabrizio Romano ha anche riferito che il Barcellona aveva deciso di rendere la Williams "una priorità totale", anche se avrebbe dovuto negoziare con la clausola di uscita dell'Athletic di 58 milioni di euro.

In passato, l'Athletic Club è stato molto critico nei confronti della violazione da parte del Barça della regola del fair play finanziario con i casi di Dani Olmo e Pau Víctor, e ci sono ancora dubbi sul fatto che il Barcellona sarà libero da queste preoccupazioni la prossima stagione, in attesa della vendita di posti VIP dallo Spotify Camp Nou.