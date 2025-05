Chi ha maggiori possibilità di vincere la finale di Europa League, secondo le statistiche: Manchester United o Tottenham?

HQ

L'Europa League è la prima delle tre competizioni maschili UEFA a terminare questa stagione. Domani sera al San Mamés, lo stadio di Bilbao (purtroppo l'Athletic Club è stato eliminato in semifinale), si incontreranno due squadre inglesi: Manchester United e Tottenham Hotspur. Entrambi hanno fatto una stagione francamente mediocre in Premier League (16° United, 17° Tottenham, poco sopra la retrocessione), ma hanno la possibilità di concludere la stagione con un enorme trionfo.

Il Manchester United in questa stagione è, probabilmente, il peggior United di tutti i tempi (citando l'uomo stesso, Ruben Amorim, assunto a metà stagione per correggere la rotta). Tuttavia, il Manchester United è ancora il Manchester United: ha vinto molti più titoli del Tottenham (il suo ultimo trofeo è stata la EFL Cup contro il Chelsea nel 2008, lo stesso anno in cui lo United ha vinto la sua ultima Champions League). Da allora, lo United ha vinto una volta l'Europa League (2017), la FA Cup nel 2016 e nel 2024 e la EFL Cup nel 2017 e nel 2023. L'ultimo titolo di Premier League dello United è arrivato nel 2012.

Il Manchester United ha un po' meno possibilità del Tottenham

Quale delle due squadre ha più possibilità di alzare il trofeo? Ebbene, secondo Opta, che analizza migliaia di simulazioni, ritengono che il Tottenham abbia probabilità leggermente superiori: 50,3% contro 49,7%. Credono anche che ci sia una probabilità del 27,3% che la partita vada ai tempi supplementari.

Chi credi vincerà l'Europa League? La finale si svolgerà mercoledì 21 maggio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST.